rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Ученый из Ростовской области создал технологию раннего обнаружения беспилотников

Сегодня, 15:02
Фото: mil.ru
Ученый из Ростовской области создал технологию раннего обнаружения беспилотников
Ученый одного из донских институтов Анатолий Каляев изобрел систему, позволяющую обнаруживать беспилотники на подлетах к критически важной инфраструктуре Ростовской области, подробностями об изобретении поделился портал ТАСС.

Анатолий Каляев сообщил, что в основе его разработки лежит модульная видеосистема из телевизионных камер и камер-тепловизоров, которые посылают большие объемы изображений на обработку новым алгоритмам.  

Во время испытания прототипов разработчики выяснили, что применение технологии позволяет в реальном времени обрабатывать несжатые видео до одного гигабита в  секунду, а также проводить анализ информации о видимых целях. 

Стало известно о влиянии БПЛА на ход СВО
Узнать подробнее

Также алгоритмы позволяют повысить качество видео, выделить контрастные объекты, отфильтровать ложные изображения и определить природу оставшихся объектов с их идентификацией, получением координат и направлений движения.

«Потом решаем, что с ним делать. Например, гражданские БПЛА можно приземлить», — цитирует Каляева издание, добавив, что разработку можно использовать для охраны периметра АЭС, промышленных предприятий и других значимых объектов инфраструктуры. 

Ранее в Ростовской области беспилотник рухнул на нефтеперерабатывающий завод и вызвал пожар. 

Читайте также:
В Новошахтинске украинские БПЛА атаковали нефтезавод, а в Ростове построят храмСтали известны подробности информации о сбитом под Аксаем украинском беспилотникеНа Дону тысячи жителей болеют гриппом и ОРВИ, пока над Ростовом сбивают НЛО
#Наука#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Происшествие
Подпишитесь
В Ростове готовятся к морозам и новой волне коронавируса со штаммом «кракен»
Сегодня, 15:11
«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара
Сегодня, 16:31
Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине
Сегодня, 14:23
Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню
Сегодня, 14:21
В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
Сегодня, 14:18