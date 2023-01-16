Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Анатолий Каляев сообщил, что в основе его разработки лежит модульная видеосистема из телевизионных камер и камер-тепловизоров, которые посылают большие объемы изображений на обработку новым алгоритмам.
Во время испытания прототипов разработчики выяснили, что применение технологии позволяет в реальном времени обрабатывать несжатые видео до одного гигабита в секунду, а также проводить анализ информации о видимых целях.
Также алгоритмы позволяют повысить качество видео, выделить контрастные объекты, отфильтровать ложные изображения и определить природу оставшихся объектов с их идентификацией, получением координат и направлений движения.
«Потом решаем, что с ним делать. Например, гражданские БПЛА можно приземлить», — цитирует Каляева издание, добавив, что разработку можно использовать для охраны периметра АЭС, промышленных предприятий и других значимых объектов инфраструктуры.
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