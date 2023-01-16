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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В аварии на Южном подъезде к Ростову-на-Дону погибла 17-летняя девушка

Сегодня, 05:32
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону столкновение двух автомобилей привело к гибели молодой девушки, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на Южном подъезде к Ростову в вечернее время. Водитель Hyundai Accent во время разворота должна была уступить дорогу автомобилю Ram, но не сделала этого. 

Это привело к столкновению, из-за чего погибла 17-летняя пассажирка Hyundai. Она умерла в машине скорой. 

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. 

Ранее в Ростове на Нансена дорогу завалило бутылками с водой после ДТП. Подобный материал о случившемся читайте по ссылке

До этого в Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января.

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