Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Происшествие случилось на Южном подъезде к Ростову в вечернее время. Водитель Hyundai Accent во время разворота должна была уступить дорогу автомобилю Ram, но не сделала этого.
Это привело к столкновению, из-за чего погибла 17-летняя пассажирка Hyundai. Она умерла в машине скорой.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове на Нансена дорогу завалило бутылками с водой после ДТП. Подобный материал о случившемся читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января.