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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Ростова-на-Дону построят надземный переход на Привокзальной площади

Сегодня, 13:03
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростова-на-Дону построят надземный переход на Привокзальной площади
Власти Ростова в 2023 году собираются заключить концессию для строительства надземного перехода на Привокзальной площади, документ появился на портале администрации города.

В пятницу, 13 января, в Ростове опубликовали список запланированных концессионных соглашений на 2023 год, в котором значится только реализация проекта строительства надземного пешеходного моста на Привокзальной площади. 

В документе не указано, какую организацию планируют привлечь к реализации проекта, как и не указан земельный участок, где должна появиться галерея. Однако голосование в поддержку строительства этого перехода в прошлом вызвало негодование жителей, которые считают, что галерея изуродует площадь и создаст трудности для маломобильных категорий граждан.

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Напомним, в августе 2021 года власти сообщали о планах создать крупный транспортно-пересадочный узел на Привокзальной площади. Переходная галерея должна была вести к новому транспортному терминалу А.

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