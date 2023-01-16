Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В пятницу, 13 января, в Ростове опубликовали список запланированных концессионных соглашений на 2023 год, в котором значится только реализация проекта строительства надземного пешеходного моста на Привокзальной площади.
В документе не указано, какую организацию планируют привлечь к реализации проекта, как и не указан земельный участок, где должна появиться галерея. Однако голосование в поддержку строительства этого перехода в прошлом вызвало негодование жителей, которые считают, что галерея изуродует площадь и создаст трудности для маломобильных категорий граждан.
Напомним, в августе 2021 года власти сообщали о планах создать крупный транспортно-пересадочный узел на Привокзальной площади. Переходная галерея должна была вести к новому транспортному терминалу А.