В документе не указано, какую организацию планируют привлечь к реализации проекта, как и не указан земельный участок, где должна появиться галерея. Однако голосование в поддержку строительства этого перехода в прошлом вызвало негодование жителей, которые считают, что галерея изуродует площадь и создаст трудности для маломобильных категорий граждан.