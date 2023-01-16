В понедельник, 16 января, в 14.15 мск в Ростове в переулке Гвардейском рядом с домом № 52/122 46-летний водитель автомобиля Renault Captur выехал на регулируемый перекресток с выключенным из-за аварии светофором, где врезался в «ВАЗ-21074», двигающийся по главной дороге.