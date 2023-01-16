Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
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Updated Сегодня, 19:55
В понедельник, 16 января, в 14.15 мск в Ростове в переулке Гвардейском рядом с домом № 52/122 46-летний водитель автомобиля Renault Captur выехал на регулируемый перекресток с выключенным из-за аварии светофором, где врезался в «ВАЗ-21074», двигающийся по главной дороге.
В результате аварии пострадала 12-летняя пассажирка «ВАЗ-21074», которую доставили в больницу. Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
Ранее стало известно о гибели другой несовершеннолетней, которая стала жертвой ДТП на Южном подъезде Ростова.