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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе

Сегодня, 11:15
Фото: SpetsnazAlpha/CC BY SA/wikimedia.org
В Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе
В Ростове-на-Дону огласили приговор террористу Али Тазиеву, совершившему ряд резонансных преступлений, сообщает Южный окружной военный суд.

В 2008 году фигурант вступил в запрещенную в России террористическую группировку. Он разрабатывал и совершал теракты, а также нападал на людей.

С 2008 по 2010 года Тазиев и его подельники требовали от участников подчиненных им банд нападать на правоохранителей. Также они заставляли их убивать людей.

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С 2009 по 2010 годы под руководством Тазиева в Ингушетии взорвали пост ДПС, из-за чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, был взорван автомобиль возле поста ГИБДД, обстреляно здание кафе.

Террористы также пытались убить правоохранителей и военнослужащих. Сам Тазиев был задержан в 2010 году.

Теперь суд назначил ему пожизненное лишение свободы.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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