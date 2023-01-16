Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В 2008 году фигурант вступил в запрещенную в России террористическую группировку. Он разрабатывал и совершал теракты, а также нападал на людей.
С 2008 по 2010 года Тазиев и его подельники требовали от участников подчиненных им банд нападать на правоохранителей. Также они заставляли их убивать людей.
С 2009 по 2010 годы под руководством Тазиева в Ингушетии взорвали пост ДПС, из-за чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, был взорван автомобиль возле поста ГИБДД, обстреляно здание кафе.
Террористы также пытались убить правоохранителей и военнослужащих. Сам Тазиев был задержан в 2010 году.
Теперь суд назначил ему пожизненное лишение свободы.
Читайте также топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году.