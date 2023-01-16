Портал «Левенцовка.ру» отмечает, что вывешивать российский флаг разрешено не всем и не везде. Такая прерогатива относится к зданиям органов государственной власти. Гражданские и юридические лица, по закону, не могут вывешивать флаги на крышах, балконах или окнах, исключение составляют только дни государственных праздников.