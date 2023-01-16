Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Очевидцы сообщили о водружении российского флага на здании, где ранее продавались автомобили Mercedes в Ростове. Кто и по какой причине решил установить флаг, не сообщается.
Портал «Левенцовка.ру» отмечает, что вывешивать российский флаг разрешено не всем и не везде. Такая прерогатива относится к зданиям органов государственной власти. Гражданские и юридические лица, по закону, не могут вывешивать флаги на крышах, балконах или окнах, исключение составляют только дни государственных праздников.
Ранее в Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующим цвета флага Украины.