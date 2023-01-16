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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Ростове флаг России водрузили на бывшем магазине автомобилей Mercedes

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
В Ростове флаг России водрузили на бывшем магазине автомобилей Mercedes
Флаг России появился на здании, где недавно продавали машины Mercedes на Вятской в Ростове, сообщают СМИ.

Очевидцы сообщили о водружении российского флага на здании, где ранее продавались автомобили Mercedes в Ростове. Кто и по какой причине решил установить флаг, не сообщается.

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Портал «Левенцовка.ру» отмечает, что вывешивать российский флаг разрешено не всем и не везде. Такая прерогатива относится к зданиям органов государственной власти. Гражданские и юридические лица, по закону, не могут вывешивать флаги на крышах, балконах или окнах, исключение составляют только дни государственных праздников.

Ранее в Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующим цвета флага Украины.

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#Политика#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Алина Заярная
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