Хотя власти не поделились названием компании, с которой хотят заключить соглашение, и точным участком размещения надземной галереи, можно предположить, что речь идет о том переходе, что должен был вести к терминалу А после реконструкции вокзала в крупный транспортно-пересадочный узел.