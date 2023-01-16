Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сделала прогноз, согласно которому жителей Ростовской области ожидает холодный февраль в 2023 году.
Синоптик считает, что юг России, включая Ростовскую область, ожидают температуры, которые окажутся ниже климатической нормы и будут совпадать с январскими показателями.
Метеоролог утверждает, что в феврале ночные температуры на Кубани, в Ростовской области и ЛДНР будут опускаться до -10 градусов. При этом количество крупных снегопадов сократится и, возможно, окажется ниже нормы.
В Ростове каждый 10-й горожанин боится заболеть новым штаммом коронавируса «кракен», об этом сообщили аналитики Superjob.
На фоне появления первых случаев заражения «кракеном» аналитики провели опрос населения и выяснили, что 10% респондентов боятся заболеть новым штаммом, а еще 66% просто боятся новой разновидности вируса, который бушевал на планете в течение двух лет.
При этом 17% опрошенных, относящихся к группе риска старше 45 лет, также заявили, что боятся заразиться. Среди антипрививочников болезни боятся только 6% опрошенных.
Власти Ростова поделились планами о заключении концессионного соглашения для строительства надземного перехода на Привокзальной площади, обсуждения которого вызвали серьезный общественный резонанс в 2020 году. Тогда жители были уверены, что стройка не только испортит внешний облик площади, но также лишит маломобильные группы населения возможности перемещаться между остановками разных видов общественного транспорта.
Хотя власти не поделились названием компании, с которой хотят заключить соглашение, и точным участком размещения надземной галереи, можно предположить, что речь идет о том переходе, что должен был вести к терминалу А после реконструкции вокзала в крупный транспортно-пересадочный узел.