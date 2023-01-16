rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Ростове и Аксайском районе построят газопровод высокого давления

Сегодня, 12:45
Фото: 07.mchs.gov.ru
В Ростове и Аксайском районе построят газопровод высокого давления
Донское власти утвердили проекты планировки и межевания земли в Ростове и Аксайском районе под строительство нового газопровода, данные об этом появились на портале правительства Ростовской области.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что в Ростове и Аксайском районе собираются построить газопровод высокого давления протяженностью 1,6 километра. Инженерное сооружение собирались провести по левому берегу Дона через Ростов и Аксай к Ольгинской. 

И вот в понедельник, 16 января, власти утвердили проекты планировки и межевания, согласно которым газопровод протянут от ГРС «Ростов-1» к действующим сетям газораспределения с закольцовкой. 

В Ростове проложат газопровод высокого давления до Ольгинского
Узнать подробнее

Глава донского Минстроя Юрий Сильвестров уточнил, что объект будет размещен на территориях Щепкинского и Рассветовского сельских поселений, Ростова, а также поселка Темерницкого и хутора Нижнетемерницкого. Выбор зоны размещения проводили в соответствии с градостроительными планами и предложениями по трассированию.

Сроки реализации проекта в документации указаны не были. 

Читайте также:
У границы Ростовской области в ЛНР взорвался магистральной газопроводПроезд по проспекту Соколова перекроют из-за строительства газопровода до 23 июняБастрыкин поручил расследовать повреждение газопровода рядом с Ростовской областью
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Касается каждого#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Аксай#Строительство#Закупки
Подпишитесь
В администрации Новочеркасска сообщили о причинах обыска в департаменте ЖКХ
Сегодня, 11:40
В Ростове-на-Дону человек выпал из окна студенческого общежития утром 16 января
Сегодня, 11:38
Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове
Сегодня, 11:18
В Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе
Сегодня, 11:15
В Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
Сегодня, 11:00
Ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста
Сегодня, 11:40