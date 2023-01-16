Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что в Ростове и Аксайском районе собираются построить газопровод высокого давления протяженностью 1,6 километра. Инженерное сооружение собирались провести по левому берегу Дона через Ростов и Аксай к Ольгинской.
И вот в понедельник, 16 января, власти утвердили проекты планировки и межевания, согласно которым газопровод протянут от ГРС «Ростов-1» к действующим сетям газораспределения с закольцовкой.
Глава донского Минстроя Юрий Сильвестров уточнил, что объект будет размещен на территориях Щепкинского и Рассветовского сельских поселений, Ростова, а также поселка Темерницкого и хутора Нижнетемерницкого. Выбор зоны размещения проводили в соответствии с градостроительными планами и предложениями по трассированию.
Сроки реализации проекта в документации указаны не были.