Глава донского Минстроя Юрий Сильвестров уточнил, что объект будет размещен на территориях Щепкинского и Рассветовского сельских поселений, Ростова, а также поселка Темерницкого и хутора Нижнетемерницкого. Выбор зоны размещения проводили в соответствии с градостроительными планами и предложениями по трассированию.