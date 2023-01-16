Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По словам ростовчан, происшествие случилось в одном из студенческих общежитий. Они рассказали, что в понедельник, 16 января, из окна выпал молодой человек.
«По неизвестной причине парень упал с большой высоты. Он скончался до приезда медиков», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
До этого в центре Ростове девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 3 января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Еще ранее в донской столице молодой человек выпал из окна в доме на улице Платона Кляты.