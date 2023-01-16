rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Ростове-на-Дону человек выпал из окна студенческого общежития утром 16 января

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону человек выпал из окна студенческого общежития утром 16 января
В Ростове-на-Дону из окна здания выпал парень и скончался, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам ростовчан, происшествие случилось в одном из студенческих общежитий. Они рассказали, что в понедельник, 16 января, из окна выпал молодой человек.

«По неизвестной причине парень упал с большой высоты. Он скончался до приезда медиков», — сказано в сообщении.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

 

В центре Ростове девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 3 января
Узнать подробнее

До этого в центре Ростове девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 3 января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Еще ранее в донской столице молодой человек выпал из окна в доме на улице Платона Кляты.

 

Читайте также:
Мужчина погиб в машине, провалившейся под лед, на водохранилище в Ростовской областиУроженец Батайска Иван Овлашенко погиб под обстрелом в зоне СВО 10 январяВ сети появились кадры последних секунд в самолете, в котором погибли ростовчане
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В администрации Новочеркасска сообщили о причинах обыска в департаменте ЖКХ
Сегодня, 11:40
Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове
Сегодня, 11:18
В Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе
Сегодня, 11:15
В Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
Сегодня, 11:00
Ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста
Сегодня, 11:40