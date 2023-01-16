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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Ростове-на-Дону на улице Суворова введут односторонний режим с 18 февраля

Сегодня, 07:17
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону на улице Суворова введут односторонний режим с 18 февраля
В Ростове-на-Дону введут одностороннее движение в части улицы Суворова, сообщили в мэрии.

Новая схема движения будет действовать с 18 февраля. Это касается участка от переулка Нахичеванский до Крепостного в западном направлении.

Эти меры необходимы, чтобы повысить пропускную способность. Также они должны положительно повлиять на безопасность дорожного движения.

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Поэтому водителям стоит учитывать новую схему при построении маршрутов движения.

Ранее стало известно, что в части Ростова из-за строительства магазина ограничат проезд до 2024 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого трассу М-4 рядом с Ростовом перекрывали в обе стороны из-за массового ДТП 10 января. 

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#Илья Протвинов#Движение#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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