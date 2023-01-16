Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Новая схема движения будет действовать с 18 февраля. Это касается участка от переулка Нахичеванский до Крепостного в западном направлении.
Эти меры необходимы, чтобы повысить пропускную способность. Также они должны положительно повлиять на безопасность дорожного движения.
Поэтому водителям стоит учитывать новую схему при построении маршрутов движения.
Ранее стало известно, что в части Ростова из-за строительства магазина ограничат проезд до 2024 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого трассу М-4 рядом с Ростовом перекрывали в обе стороны из-за массового ДТП 10 января.