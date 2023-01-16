rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

В Ростове на массовое ДТП у Ворошиловского моста выехали три машины реанимации

Сегодня, 18:07
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове массовое ДТП у Ворошиловского моста выехали несколько машин скорой помощи, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что на левом берегу Дона за Ворошиловским мостом произошла массовая авария с участием трех автомобилей. 

Очевидцы сообщают, что Hyundai Accent пытался выйти из разворота на проезжей части, однако вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. 

Фото: t.me/rostovnovosti

По словам очевидцев аварии, автомобили получили серьезные механические повреждения, но все водители и пассажиры остались живы — на помощь им выехали три автомобиля скорой медицинской помощи.

Тем временем, подписчики сообщают, что сами столкнулись с потерей управления у дороги с Ворошиловского моста к ТЦ «Мегамаг», из-за неблагоприятных погодных условий дорога стала скользкой даже для автомобилей, движущихся на скорости 50 километров в час. 

Ранее на Южном подъезде к Ростову в аварии погибла юная девушка. 

Читайте также:
В Ростове на проспекте Ленина в массовом ДТП пострадали два человекаДвое пострадали в массовой аварии с Mercedes в Ростове-на-ДонуВ Аксае массовая авария на М-4 «Дон» стала причиной шестикилометровой пробки
#Дтп#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Городская среда#Дорога
Подпишитесь
В Ростове готовятся к морозам и новой волне коронавируса со штаммом «кракен»
Сегодня, 15:11
«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара
Сегодня, 16:31
Ученый из Ростовской области создал технологию раннего обнаружения беспилотников
Сегодня, 15:02
Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине
Сегодня, 14:23
Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню
Сегодня, 14:21
В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
Сегодня, 14:18