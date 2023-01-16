Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что на левом берегу Дона за Ворошиловским мостом произошла массовая авария с участием трех автомобилей.
Очевидцы сообщают, что Hyundai Accent пытался выйти из разворота на проезжей части, однако вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.
По словам очевидцев аварии, автомобили получили серьезные механические повреждения, но все водители и пассажиры остались живы — на помощь им выехали три автомобиля скорой медицинской помощи.
Тем временем, подписчики сообщают, что сами столкнулись с потерей управления у дороги с Ворошиловского моста к ТЦ «Мегамаг», из-за неблагоприятных погодных условий дорога стала скользкой даже для автомобилей, движущихся на скорости 50 километров в час.
Ранее на Южном подъезде к Ростову в аварии погибла юная девушка.