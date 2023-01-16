Тем временем, подписчики сообщают, что сами столкнулись с потерей управления у дороги с Ворошиловского моста к ТЦ «Мегамаг», из-за неблагоприятных погодных условий дорога стала скользкой даже для автомобилей, движущихся на скорости 50 километров в час.