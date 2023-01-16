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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году

Сегодня, 14:18
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула животных в 2023 году
Власти Ростова рассказали, где можно выгуливать домашних питомцев, и утвердили правила выгула в 2023 году, документ появился на портале администрации.

В пятницу, 13 января, власти Ростова-на-Дону опубликовали перечень мест, где разрешен выгул животных. Так туда попали специально оборудованные 13 площадок для выгула и дрессуры на улице Бабушкина — проспекте Стачки, в парке имени Островского, Собино, Красниченко, Октября, Осеннем, 70-летия Победы и парке на Комсомольской площади, сквере имени «Дортмунда», Комсомольском сквере на улице Малиновского и на площадке на улице Добровольского — бульваре Комарова, улице Вересаева и в Димитриевском парке.

Кроме того, выгул животных разрешен на собственных земельных участках или участках домохозяйств, владельцы которых дали разрешение на использование своего участка, улицах без массового скопления людей, пустырях и лесах.

Также в утвержденных правилах выгула указано, что владельцы любых животных, кроме собак-поводырей, должны ограничивать свободное передвижение животных по дорогам, лифтам, подъездам, дворам жилых домов, детских и спортивных площадках. 

Вместе с этим за владельцами закрепляется обязанность убирать экскременты за питомцами на территориях общего пользования и убирать их в мусорные контейнеры для сбора ТКО.

За владельцами закрепляется обязанность убирать экскременты за питомцами
Фото: rostov-gorod.ru
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Третий пункт правил выгула вводит запрет на выгул домашних животных на общественных территориях без намордника и поводка, под действие этого правила попадают все породы питомцев, а общественными территориями указали детские игровые и спортивные площадки, скверы, площади, бульвары, территории рядом со школами, детскими садами и больницами, а также объекты культуры и искусства. 

«Действие настоящего пункта не распространяется на собак-проводников», — указано в пункте постановления. 

Заключительным пунктом правил стало ограничение круга лиц, которые допускаются к выгулу домашних животных. Теперь выгуливать животных официально запрещено людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, детям до 14 лет, если речь идет о крупных, сторожевых, бойцовых породах или собаках, проявляющих выраженную агрессию к окружающим без видимых причин. Также категорически запрещен вынул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, если огороженная территория выгула не принадлежит владельцу животного.  

За несоблюдение правил владельцев питомцев будут привлекать к административной ответственности.

Ранее ростовчане жаловались на выгул собак без намордников и экскременты на лужайках парка «Дружба».

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