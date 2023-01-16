Заключительным пунктом правил стало ограничение круга лиц, которые допускаются к выгулу домашних животных. Теперь выгуливать животных официально запрещено людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, детям до 14 лет, если речь идет о крупных, сторожевых, бойцовых породах или собаках, проявляющих выраженную агрессию к окружающим без видимых причин. Также категорически запрещен вынул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, если огороженная территория выгула не принадлежит владельцу животного.