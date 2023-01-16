Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В пятницу, 13 января, власти Ростова-на-Дону опубликовали перечень мест, где разрешен выгул животных. Так туда попали специально оборудованные 13 площадок для выгула и дрессуры на улице Бабушкина — проспекте Стачки, в парке имени Островского, Собино, Красниченко, Октября, Осеннем, 70-летия Победы и парке на Комсомольской площади, сквере имени «Дортмунда», Комсомольском сквере на улице Малиновского и на площадке на улице Добровольского — бульваре Комарова, улице Вересаева и в Димитриевском парке.
Кроме того, выгул животных разрешен на собственных земельных участках или участках домохозяйств, владельцы которых дали разрешение на использование своего участка, улицах без массового скопления людей, пустырях и лесах.
Также в утвержденных правилах выгула указано, что владельцы любых животных, кроме собак-поводырей, должны ограничивать свободное передвижение животных по дорогам, лифтам, подъездам, дворам жилых домов, детских и спортивных площадках.
Вместе с этим за владельцами закрепляется обязанность убирать экскременты за питомцами на территориях общего пользования и убирать их в мусорные контейнеры для сбора ТКО.
Третий пункт правил выгула вводит запрет на выгул домашних животных на общественных территориях без намордника и поводка, под действие этого правила попадают все породы питомцев, а общественными территориями указали детские игровые и спортивные площадки, скверы, площади, бульвары, территории рядом со школами, детскими садами и больницами, а также объекты культуры и искусства.
«Действие настоящего пункта не распространяется на собак-проводников», — указано в пункте постановления.
Заключительным пунктом правил стало ограничение круга лиц, которые допускаются к выгулу домашних животных. Теперь выгуливать животных официально запрещено людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, детям до 14 лет, если речь идет о крупных, сторожевых, бойцовых породах или собаках, проявляющих выраженную агрессию к окружающим без видимых причин. Также категорически запрещен вынул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, если огороженная территория выгула не принадлежит владельцу животного.
За несоблюдение правил владельцев питомцев будут привлекать к административной ответственности.
Ранее ростовчане жаловались на выгул собак без намордников и экскременты на лужайках парка «Дружба».