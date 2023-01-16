rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Ростовской области хотят собирать деньги с проходящих по реке Дон судов

Сегодня, 10:18
Фото: donland.ru
В Ростовской области хотят собирать деньги с проходящих по реке Дон судов
Ростовская область в течение нескольких лет пытается добиться введения денежного сбора с судов.

Эту инициативу область хочет реализовать на федеральном уровне, речь идет о судах, проходящих по реке Дон. Однако Росморречфлот выступает против.

«Собранные средства планируется направлять на выпуск молоди в реку Дон. Сейчас растет транспортная нагрузка на водоем, что отрицательно на нем сказывается», — пишет Dоnnews со ссылкой на депутата Вячеслава Василенко.

В Ростовский порт стали реже заходить корабли из-за «новых реалий»
Узнать подробнее

Отмечается, что в период нереста корабли отпугивают рыб. Собирать деньги за наносимый вред предлагают с 2020 года, но ввести подобные меры можно только на федеральном уровне.

Ранее капитан теплохода в Ростовской области украл 40 тонн топлива. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовский порт стали реже заходить корабли из-за «новых реалий»На турецком корабле от ростовских таможенников пытались спрятать 18 тонн топлива
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В администрации Новочеркасска сообщили о причинах обыска в департаменте ЖКХ
Сегодня, 11:40
В Ростове-на-Дону человек выпал из окна студенческого общежития утром 16 января
Сегодня, 11:38
Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове
Сегодня, 11:18
В Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе
Сегодня, 11:15
В Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
Сегодня, 11:00
Ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста
Сегодня, 11:40