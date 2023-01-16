Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Эту инициативу область хочет реализовать на федеральном уровне, речь идет о судах, проходящих по реке Дон. Однако Росморречфлот выступает против.
«Собранные средства планируется направлять на выпуск молоди в реку Дон. Сейчас растет транспортная нагрузка на водоем, что отрицательно на нем сказывается», — пишет Dоnnews со ссылкой на депутата Вячеслава Василенко.
Отмечается, что в период нереста корабли отпугивают рыб. Собирать деньги за наносимый вред предлагают с 2020 года, но ввести подобные меры можно только на федеральном уровне.
Ранее капитан теплохода в Ростовской области украл 40 тонн топлива. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.