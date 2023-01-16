Несмотря на это число купленных российских автомобилей в 2022 году составило более 30% от общего объема продаж, при этом чаще всего дончане предпочитали покупать себе автомобили LADA — 5,1 тысячи транспортных средств. Это на четыре тысячи меньше, чем продали годом раньше.