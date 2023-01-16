Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Аналитики сообщили порталу «РБK. Ростов», что за прошлый год заинтересованность донских потребителей в покупке автомобилей отечественного производства сократилась почти в 1,5 раза — на 44,2%.
Несмотря на это число купленных российских автомобилей в 2022 году составило более 30% от общего объема продаж, при этом чаще всего дончане предпочитали покупать себе автомобили LADA — 5,1 тысячи транспортных средств. Это на четыре тысячи меньше, чем продали годом раньше.
Между тем, в пятерку самых продаваемых марок автомобилей в Ростовской области вошли южнокорейские Kia и Hyundai, китайские Chery и французские Renault. Количество проданных автомобилей варьировалось от 1,1 до 1,9 тысячи транспортных средств.