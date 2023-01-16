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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Ростовской области спрос на отечественный автопром упал в 1,5 раза в 2022 году

Сегодня, 15:49
Фото: pxhere.com
В 2022 году аналитики зафиксировали падение спроса на отечественные автомобили среди покупателей из Ростовской области, подробными данными поделился портал «Автостат».

Аналитики сообщили порталу «РБK. Ростов», что за прошлый год заинтересованность донских потребителей в покупке автомобилей отечественного производства сократилась почти в 1,5 раза — на 44,2%. 

Несмотря на это число купленных российских автомобилей в 2022 году составило более 30% от общего объема продаж, при этом чаще всего дончане предпочитали покупать себе автомобили LADA — 5,1 тысячи транспортных средств. Это на четыре тысячи меньше, чем продали годом раньше. 

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Между тем, в пятерку самых продаваемых марок автомобилей в Ростовской области вошли южнокорейские Kia и Hyundai, китайские Chery и французские Renault. Количество проданных автомобилей варьировалось от 1,1 до 1,9 тысячи транспортных средств. 

Напомним, ранее автоэксперты сделали прогноз о росте продаж автомобилей примерно на 20% в 2023 году, в то время как на Дону с 2020 года каждый третий автомобиль продавали из-за финансовых проблем. 

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