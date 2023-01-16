В своем интервью федеральному порталу «Интерфакс-Недвижимость» Азизов сообщил, что компания планирует выставить на торги землю в 20 субъектах Российской Федерации. Инвесторы получат шанс получить неиспользуемые федеральные участки земли под комплексное жилищное строительство, что в свою очередь не только снизит издержки для строительных компаний, но также привлечет покупателей.