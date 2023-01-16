Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В своем интервью федеральному порталу «Интерфакс-Недвижимость» Азизов сообщил, что компания планирует выставить на торги землю в 20 субъектах Российской Федерации. Инвесторы получат шанс получить неиспользуемые федеральные участки земли под комплексное жилищное строительство, что в свою очередь не только снизит издержки для строительных компаний, но также привлечет покупателей.
Азизов уточнил, что на торги собираются выставить 184 гектара[прим. редакции — более 1,8 миллиона квадратных метров] земли, на которых можно разместить более 1,2 миллиона квадратных метров жилья.
Хотя представитель компании и не уточнил, какие именно территории в Ростовской области попадут на торги, уже известно, что аукцион состоится 17 февраля.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что участки земли в роще СКА, находящиеся в собственности ДОМ.РФ, не отдадут под жилищное строительство.