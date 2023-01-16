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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Житель в Ростовской области оштрафован на 2 миллиона рублей за реабилитацию нацизма

Сегодня, 09:56
Фото: Robert Thivierge/CC BY SA/wikimedia.org
Житель в Ростовской области оштрафован на 2 миллиона рублей за реабилитацию нацизма
В Ростовской области приговорили к штрафу Дмитрия Ушакова, который одобрял совершенные преступления, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант открыл в соцсети «ВКонтакте» свое сообщество и в апреле 2022 года сделал публикацию. В ней он одобрил преступления, которые установили приговором Нюрнберского трибунала.

Кроме того, Ушаков распространял недостоверные сведения о деятельности СССР в период Второй мировой войны. В отношении него завели уголовное дело. 

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Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере двух миллионов рублей. Он не стал обжаловать это решение. 

До этого суд в Ростове приговорил к 10 годам тюрьмы оперного певца Чельдиева за экстремизм. 

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