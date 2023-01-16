Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Фигурант открыл в соцсети «ВКонтакте» свое сообщество и в апреле 2022 года сделал публикацию. В ней он одобрил преступления, которые установили приговором Нюрнберского трибунала.
Кроме того, Ушаков распространял недостоверные сведения о деятельности СССР в период Второй мировой войны. В отношении него завели уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере двух миллионов рублей. Он не стал обжаловать это решение.
До этого суд в Ростове приговорил к 10 годам тюрьмы оперного певца Чельдиева за экстремизм.