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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Атамана Шахт Суворова призвали на СВО по частичной мобилизации

Сегодня, 06:48
Фото: vk.com/kazaki_shakhty
Атамана Шахт Суворова призвали на СВО по частичной мобилизации
Атаман Шахт Ростовской области Дмитрий Суворов присоединился к спецоперации, сообщили в городской администрации.

Суворов являлся атаманом Шахтинского городского казачьего общества. Он в лицее № 33 провел встречу с единомышленниками.

«Суворов рассказал, что в рамках частичной мобилизации его призвали на службу. Из-за этого временно исполняющим обязанности атамана назначили Виталия Евтухова», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что Суворов призвал всех к единству и попросил поддерживать друг друга. 

До этого боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО. Подробный материал можно прочитать по ссылке

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