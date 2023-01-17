Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:55
Суворов являлся атаманом Шахтинского городского казачьего общества. Он в лицее № 33 провел встречу с единомышленниками.
«Суворов рассказал, что в рамках частичной мобилизации его призвали на службу. Из-за этого временно исполняющим обязанности атамана назначили Виталия Евтухова», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Суворов призвал всех к единству и попросил поддерживать друг друга.
До этого боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО. Подробный материал можно прочитать по ссылке.