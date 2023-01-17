rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Более 30% ростовчан негативно относятся к работе городской Думы

Сегодня, 12:16
Фото: rostov-gorod.ru
Более 30% ростовчан негативно относятся к работе городской Думы
Почти треть жителей Ростова-на-Дону не устраивают результаты работы городской Думы, следует из проведенного редакцией RostovGazeta исследования.

Всего участниками исследования стали более 250 жителей города. Они рассказали о своем отношении к работе городских депутатов. 

Только 2% опрошенных положительно оценили деятельность Думы. Еще 32% остались недовольны тем, какие результаты показывают депутаты. 

Депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 году
Узнать подробнее

Большинство респондентов заявили, что никогда не слышали о деятельности Думы. Так ответили 66% опрошенных ростовчан, что может показаться странным, учитывая, что Дума трудится во благо народа. 

Напомним, что депутаты работают в здании на улице Большой Садовой, 47. В конце прошлого года искали подрядчика для проведения ремонта одного помещения на сумму до 10,8 миллиона рублей. Потребовалось обновить кабинет № 425, который называют «Залом для торжественных приемов».

Читайте также:
Депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 годуДепутат из Ростова предложила лишить антироссийски настроенных звезд госнаград
#Илья Протвинов#Депутат#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Сенатор от Ростовской области Рукавишникова заявила о наказаниях для фармацевтов
Сегодня, 09:08
Служивший в Ростовской области боец погиб при обстреле Макеевки в ночь на 1 января
Сегодня, 09:14
Суд в Ростове-на-Дону получил материалы о невиновности экс-министра ЖКХ Майера
Сегодня, 09:29
В Новошахтинске при странных обстоятельствах погиб полицейский - отец троих детей
Сегодня, 09:46
Военнослужащие в Ростовской области совершили прыжки из «Терминаторов»
Сегодня, 09:54
Ростовский депутат Пятибратов высказался о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 09:33