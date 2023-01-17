Напомним, что депутаты работают в здании на улице Большой Садовой, 47. В конце прошлого года искали подрядчика для проведения ремонта одного помещения на сумму до 10,8 миллиона рублей. Потребовалось обновить кабинет № 425, который называют «Залом для торжественных приемов».