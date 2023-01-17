Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Всего участниками исследования стали более 250 жителей города. Они рассказали о своем отношении к работе городских депутатов.
Только 2% опрошенных положительно оценили деятельность Думы. Еще 32% остались недовольны тем, какие результаты показывают депутаты.
Большинство респондентов заявили, что никогда не слышали о деятельности Думы. Так ответили 66% опрошенных ростовчан, что может показаться странным, учитывая, что Дума трудится во благо народа.
Напомним, что депутаты работают в здании на улице Большой Садовой, 47. В конце прошлого года искали подрядчика для проведения ремонта одного помещения на сумму до 10,8 миллиона рублей. Потребовалось обновить кабинет № 425, который называют «Залом для торжественных приемов».