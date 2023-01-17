Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Однако это не устроило ростовчан, которые считают, что такого количества площадок и разрешения выгула животных на безлюдных улицах, пустырях и городских лесах недостаточно. Горожане уверены, что перед тем, как заниматься регулированием условий выгула животных, необходимо озаботиться вопросом бездомных агрессивных собак на улицах Ростова.
«Но есть же просто агрессивные, и никто к ним не лезет. А за ними, бездомными псами, кто убирать будет? Кто их в лес гулять повезёт?», — спросила одна из ростовчанок.
«Меня они тоже напрягают. Они агрессируют на все, даже если мимо идешь и не трогаешь. Меня так цапнула одна, мимо шла. Благо, не бешеная», — согласилась другая женщина.
«А мелкие породы, вроде Чиха, Йорка и Тоя, тоже только в лесу или отведённом месте?[прим.редакции — лексика автора сохранена без изменений]», — спросили местные жители.
«Чхать мы хотели на ихние запреты[прим. редакции — лексика автора сохранена]. И[прим. редакции — штрафы] платить не стану», — возмутился ростовчанин, заявив, что не станет возить на площадки своего «100-килограммового пса».
«Фекалии убирать за псом. Смешно. В Америке будто живем, где все дороги с мылом намывают», — возмутились горожане.
Однако нашлись и те жители, что считают правильным ввести обязанность убирать отходы жизнедеятельности животных с улиц и начнут делать уборку сами.