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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Депутат высказался об условном сроке бывшему замгубернатору Ростовской области Сидашу

Сегодня, 14:19
Фото: rostov-gorod.ru
Депутат высказался об условном сроке бывшему замгубернатору Ростовской области Сидашу
Условный срок , который получил экс-замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш за хищение 80 миллионов рублей — это вопиющий случай, сообщил RostovGazeta депутат Евгений Федяев.

По словам собеседника, изначально размер ущерба оценили в 223 миллиона рублей. Однако после уточнения всех обстоятельств эта сумма уменьшилась до 80 миллионов.

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«И при такой сумме человеку дали условный срок? Если бы эти деньги украл простой смертный, он бы сел лет на 15», - полагает Евгений Федяев.

С депутатом соглашается правозащитник Александр Хуруджи. Спикер приводит в пример донского предпринимателя, с которого вымогали взятку.

«В результате, этот предприниматель провел за решеткой 7,7 лет. А Сидаш к тому же был на должности. Сейчас он получил условный срок и уже на свободе, - комментирует Хуруджи. - Так какой вывод из этого должны сделать сотрудники других ведомств? Очевидный же. Что взятки брать можно, поскольку все вопросы будут решены».

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