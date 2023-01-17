Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По словам собеседника, изначально размер ущерба оценили в 223 миллиона рублей. Однако после уточнения всех обстоятельств эта сумма уменьшилась до 80 миллионов.
«И при такой сумме человеку дали условный срок? Если бы эти деньги украл простой смертный, он бы сел лет на 15», - полагает Евгений Федяев.
С депутатом соглашается правозащитник Александр Хуруджи. Спикер приводит в пример донского предпринимателя, с которого вымогали взятку.
«В результате, этот предприниматель провел за решеткой 7,7 лет. А Сидаш к тому же был на должности. Сейчас он получил условный срок и уже на свободе, - комментирует Хуруджи. - Так какой вывод из этого должны сделать сотрудники других ведомств? Очевидный же. Что взятки брать можно, поскольку все вопросы будут решены».
Подробнее в материале: «Связи рождаются в баньке»: почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.