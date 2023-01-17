«В результате, этот предприниматель провел за решеткой 7,7 лет. А Сидаш к тому же был на должности. Сейчас он получил условный срок и уже на свободе, - комментирует Хуруджи. - Так какой вывод из этого должны сделать сотрудники других ведомств? Очевидный же. Что взятки брать можно, поскольку все вопросы будут решены».