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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

«Дома дрожали»: дончане рассказали о взрывах в небе над Ростовской областью

Сегодня, 18:19
Фото: contract.mil.ru

Звуки взрыва в небе над Ростовской областью услышали в пяти городах 17 января

Жители Ростовской области сообщили, что слышали отголоски звуков взрыва, подтвержденного губернатором, в пяти населенных пунктах, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, вечером вторника, 17 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что летчики ВС РФ произвели выстрел по цели в зоне спецоперации, что стало причиной звука взрыва, распространившегося по территории Родионово-Несветайского района. После чего призвал жителей не беспокоиться о звуках и инверсионных следах в небе, поскольку безопасность воздушного пространства охраняют ВС РФ.

В ответ на это жители Ростовской области стали сообщать об аналогичных звуках взрыва, которые слышали в нескольких городах, однако время  в показаниях очевидцев расходилось на промежутке от 14.00 до 17.00 мск. 

«Сильно было слышно в Новошахтинске… Аж дома дрожали», — сообщили горожане.

 «А представляете, как было слышно прямо в Родионово-Несветайском…», — посетовали жители района, над которым были замечены инверсионные следы. 

Губернатор Голубев объяснил инверсионные следы в небе над Ростовской областью
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«Сегодня на Темернике в 17 часов грохот был», — сообщили ростовчане.

«Сегодня по четыре хлопка было два раза за 2 секунды! Я лично вышел коллегой, это было очень громко!», — подтвердили ростовчане.

«Окна дребезжали, и в Самбеке тоже его слышали», — подтвердил житель Таганрога.

«На СЖМ так бабахало, мама дорогая. Удачи, терпения и сил нашим солдатам! Храни Вас Бог», — добавила одна из ростовчанок. 

Другие же комментаторы уже сообщили, что уже привыкли к подобным инцидентам, и доверяют военнослужащим. 

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