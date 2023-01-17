Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Напомним, вечером вторника, 17 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что летчики ВС РФ произвели выстрел по цели в зоне спецоперации, что стало причиной звука взрыва, распространившегося по территории Родионово-Несветайского района. После чего призвал жителей не беспокоиться о звуках и инверсионных следах в небе, поскольку безопасность воздушного пространства охраняют ВС РФ.
В ответ на это жители Ростовской области стали сообщать об аналогичных звуках взрыва, которые слышали в нескольких городах, однако время в показаниях очевидцев расходилось на промежутке от 14.00 до 17.00 мск.
«Сильно было слышно в Новошахтинске… Аж дома дрожали», — сообщили горожане.
«А представляете, как было слышно прямо в Родионово-Несветайском…», — посетовали жители района, над которым были замечены инверсионные следы.
«Сегодня на Темернике в 17 часов грохот был», — сообщили ростовчане.
«Сегодня по четыре хлопка было два раза за 2 секунды! Я лично вышел коллегой, это было очень громко!», — подтвердили ростовчане.
«Окна дребезжали, и в Самбеке тоже его слышали», — подтвердил житель Таганрога.
«На СЖМ так бабахало, мама дорогая. Удачи, терпения и сил нашим солдатам! Храни Вас Бог», — добавила одна из ростовчанок.
Другие же комментаторы уже сообщили, что уже привыкли к подобным инцидентам, и доверяют военнослужащим.