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Posted 17 января 2023, 16:06

Published 17 января 2023, 16:06

Modified 17 января 2023, 16:08

Updated 17 января 2023, 16:08

Фильм «Чебурашка» собрал в прокате свыше 4 млрд рублей

17 января 2023, 16:06
Кинолента «Чебурашка» по-прежнему остается лидером кинопроката. За минувшие выходные было продано билетов в России и странах СНГ на сумму 848 млн рублей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Киновидеобизнес», с 12 по 15 января фильм «Чебурашка» снова стал лидером проката, обогнав культовый «Аватар», который собрал 3,7 млн рублей в России и странах СНГ. Кассовые сборы российской киноленты за все время показа составили 4 млрд рублей.

 В пятерку лидеров кинопроката в России также вошли фильмы:  «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Иван Царевич и Серый Волк-5», «Одни на каникулах».

#Культура
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