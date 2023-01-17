Фильм «Чебурашка» собрал в прокате свыше 4 млрд рублей

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Киновидеобизнес», с 12 по 15 января фильм «Чебурашка» снова стал лидером проката, обогнав культовый «Аватар», который собрал 3,7 млн рублей в России и странах СНГ. Кассовые сборы российской киноленты за все время показа составили 4 млрд рублей.