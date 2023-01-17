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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Глава РЭО Буцаев: На бирже ВМР уже размещено лотов металла более чем на 24 млн рублей

Сегодня, 16:02
Фото: reo.ru
Стоимость лотов по купле-продаже металлических отходов различных видов, размещенных на бирже ВМР за время ее существования, в общей сложности составляет более 24,2 млн рублей.

Как сообщает newsnn.ru, среди регионов России самую высокую активность в сфере торговли металлом на онлайн-площадке РЭО проявляют Нижегородская область, Московская агломерация, Чувашия, а также Волгоградская и Челябинская области.

 

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, пояснил, что благодаря цифровому проекту — онлайн-бирже ВМР, представленной Российским экологическим оператором в сентябре прошлого года, продавцы и покупатели вторсырья могут найти новых партнеров и клиентов. На площадке заключаются соглашения с необходимыми сопровождающими услугами. Здесь невозможно столкнуться с мошенниками, поскольку все пользователи биржи ВМР проходят процедуру верификации. Общая стоимость лотов по купле-продаже металла, размещенных на площадке за время ее работы, уже превысила 24 млн рублей. Глава РЭО убежден: такие показатели говорят о том, что сервис является востребованным и функционирует эффективно. 

 

Высокую активность в размещении лотов по купле-продаже металлического вторичного сырья на платформе проявляют ООО «РТ-Инвест Ресайклинг» — крупнейший партнер биржи вторичных материальных ресурсов РЭО, областное ГУП «Экология», ООО «Фрегат», АО «Ситиматик — Нижний Новгород» и ООО «Ситиматик-Волгоград», а также подразделения АО «Ситиматик» из Новочебоксарска и Магнитогорска.

 

По словам Заура Абдурахимова, руководителя проекта «Биржа ВМР», на торговой площадке РЭО уже была заключена первая сделка по купле-продаже металлических отходов — банок из алюминия в мешках. Заказчик — Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик» — заплатил за лот 494 тысячи рублей. В роли продавца в этой сделке выступало ООО «Нижновмет».

 

На бирже ВМР каждый участник отрасли обращения с ТКО может завести свой аккаунт. На электронной площадке РЭО регистрируются и работают поставщики техники, утилизаторы, заготовители, а также производители и импортеры товаров. Помимо этого, здесь можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Проект направлен на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

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