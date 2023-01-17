Глава РЭО Буцаев: На бирже ВМР уже размещено лотов металла более чем на 24 млн рублей

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, пояснил, что благодаря цифровому проекту — онлайн-бирже ВМР, представленной Российским экологическим оператором в сентябре прошлого года, продавцы и покупатели вторсырья могут найти новых партнеров и клиентов. На площадке заключаются соглашения с необходимыми сопровождающими услугами. Здесь невозможно столкнуться с мошенниками, поскольку все пользователи биржи ВМР проходят процедуру верификации. Общая стоимость лотов по купле-продаже металла, размещенных на площадке за время ее работы, уже превысила 24 млн рублей. Глава РЭО убежден: такие показатели говорят о том, что сервис является востребованным и функционирует эффективно.