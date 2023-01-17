Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Во вторник, 17 января, от обеспокоенных дончан стали поступать сообщения о странных инверсионных следах, возникших в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением. По словам жителей Ростовской области, к следам в небе добавились громкие звуки взрывов, которые были слышны днем.
Губернатор же рассказал, что причиной увиденного стала работа военных летчиков, патрулирующих воздушное пространство в небе над Ростовской областью. Василий Голубев сказал, что летчиками была замечена цель в зоне СВО, по которой они произвели запуск ракет.
«Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие», — в заключение добавил глава региона.
Напомним, ранее сообщалось, что экипажи истребителей и бомбардировщиков начнут проводить учения в воздушном пространстве юга России.