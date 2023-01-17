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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Губернатор Голубев объяснил инверсионные следы в небе над Ростовской областью

Сегодня, 16:08
Фото: eng.mil.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причину странных инверсионных следов и грохота в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Во вторник, 17 января, от обеспокоенных дончан стали поступать сообщения о странных инверсионных следах, возникших в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением. По словам жителей Ростовской области, к следам в небе добавились громкие звуки взрывов, которые были слышны днем. 

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Губернатор же рассказал, что причиной увиденного стала работа военных летчиков, патрулирующих воздушное пространство в небе над Ростовской областью. Василий Голубев сказал, что летчиками была замечена цель в зоне СВО, по которой они произвели запуск ракет. 

«Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие», — в заключение добавил глава региона. 

Напомним, ранее сообщалось, что экипажи истребителей и бомбардировщиков начнут проводить учения в воздушном пространстве юга России. 

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