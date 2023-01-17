Во вторник, 17 января, стало известно, что самолет Вооруженных сил Российской Федерации заметил и произвел авиаудар по цели, находящейся в зоне проведения спецоперации. Власти региона не стали уточнять, какой именно объект стал целью для удара, однако шум и следы, оставленные в небе боевым самолетом, спровоцировали волну беспокойства среди населения.