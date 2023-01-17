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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Губернатор Голубев призвал сохранять спокойствие после авиаудара ВС РФ по зоне СВО

Сегодня, 16:29
Фото: donland.ru
Губернатор Василий Голубев призвал население Ростовской области сохранять спокойствие после авиаудара самолета ВС РФ по зоне СВО, об этом он попросил жителей в своем Telegram-канале.

Во вторник, 17 января, стало известно, что самолет Вооруженных сил Российской Федерации заметил и произвел авиаудар по цели, находящейся в зоне проведения спецоперации. Власти региона не стали уточнять, какой именно объект стал целью для удара, однако шум и следы, оставленные в небе боевым самолетом, спровоцировали волну беспокойства среди населения. 

Губернатор Голубев объяснил инверсионные следы в небе над Ростовской областью
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В ответ на это губернатор призвал земляков сохранять спокойствие, не поддаваясь панике, и сообщил, что военнослужащие обеспечивают защиту региона. 

Ранее в небе над Северным жилым массивом в Ростове также заметили подозрительные следы

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