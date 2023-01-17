Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Во вторник, 17 января, стало известно, что самолет Вооруженных сил Российской Федерации заметил и произвел авиаудар по цели, находящейся в зоне проведения спецоперации. Власти региона не стали уточнять, какой именно объект стал целью для удара, однако шум и следы, оставленные в небе боевым самолетом, спровоцировали волну беспокойства среди населения.
В ответ на это губернатор призвал земляков сохранять спокойствие, не поддаваясь панике, и сообщил, что военнослужащие обеспечивают защиту региона.
Ранее в небе над Северным жилым массивом в Ростове также заметили подозрительные следы.