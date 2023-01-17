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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Из Красной книги Ростовской области шемаю исключат не раньше 2024 года

Сегодня, 11:26
Фото: Andshel/CC By SA 3.0/wikimedia.org
Из Красной книги Ростовской области шемаю исключат не раньше 2024 года

Шемаю из Красной книги Ростовской области уберут только в 2024 году

В Ростовской области планируют вывести шемаю из Красной книги региона не раньше 2024 года, об этом сообщил замгубернатора Виктор Гончаров.

В своем комментарии изданию «Молот» Гончаров сообщил, что в течение года специалисты будут заниматься подготовкой нормативных актов, которые позволят исключить донскую шемаю из Красной книги. 

Сейчас вопрос об исключении рыбы из списка находится в стадии обсуждения с представителями Росрыболовства, а запланированный срок готовности документов рассчитан на январь следующего года. 

В ростовские реки вернулась шемая
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При этом, напомним, что из федеральной Красной книги азово-черноморскую шемаю исключили еще три года назад — в 2020 году после восстановления численности популяции. 

Ранее власти сообщали, что планируют исключить шемаю из списка исчезающих видов рыбы, после чего может быть легализован вылов этой рыбы.

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