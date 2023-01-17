Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В своем комментарии изданию «Молот» Гончаров сообщил, что в течение года специалисты будут заниматься подготовкой нормативных актов, которые позволят исключить донскую шемаю из Красной книги.
Сейчас вопрос об исключении рыбы из списка находится в стадии обсуждения с представителями Росрыболовства, а запланированный срок готовности документов рассчитан на январь следующего года.
При этом, напомним, что из федеральной Красной книги азово-черноморскую шемаю исключили еще три года назад — в 2020 году после восстановления численности популяции.
Ранее власти сообщали, что планируют исключить шемаю из списка исчезающих видов рыбы, после чего может быть легализован вылов этой рыбы.