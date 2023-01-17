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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Какие выборы пройдут в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 15:28
Фото: 1MI
Какие выборы пройдут в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в 2023 году запланировано сразу несколько выборов. За кого будут отдавать свои голоса местные жители, в материале RostovGazeta.

Выборы в Думу Волгодонска

Первые выборы в Ростовской области в 2023 году пройдут 12 марта. В этот день организуют дополнительные выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 6.

Свой голос нужно будет успеть отдать в течение одного дня. Это необходимо сделать с 08.00 мск до 20.00. 

В данный момент территориальная избирательная комиссия города уже принимает уведомления от кандидатов. Подать документы необходимо до 27 января. 

До этого выборы проходили 13 сентября 2020 года. 

Когда пройдут выборы депутатов Заксобрания Ростовской области

Выборы в областной парламент состоятся 10 сентября 2023 года, до этого они проходили 9 сентября 2018 года. Однако за это время поменялось избирательное законодательство. 

Согласно последним изменениям, внесенным летом 2022 года, число одномандатных округов увеличили с 30 до 40.

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Фото: 1MI
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Вместе с этим количество мандатов, замещаемых по партийным спискам, сократилось с 30 до 20. Всего предстоит выбрать 60 депутатов. 

Выборы в городах и селах Ростовской области

В регионе 10 сентября 2023 году пройдут еще несколько выборов: 

  1. Депутатов Собрания депутатов Красносулинского городского поселения пятого созыва;
  2. Депутатов Собрания депутатов Михайловского сельского поселения пятого созыва;
  3. Депутатов Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения пятого созыва;
  4. Депутатов Собрания депутатов Ударниковского сельского поселения пятого созыва;
  5. Депутатов Новошахтинской городской Думы восьмого созыва.

Кроме того, в Неклиновском районе состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельпо пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

В этот же день пройдут дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Сальского горпоселения пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1. 

Добавим, что выборов губернатора региона в этом году не будет. В последний раз они состоялись 13 сентября 2020 года, победил Василий Голубев. Он находится на этом посту с 2010 года.

Главу региона избрали на пять лет.  На 1 января 2020 года в области было зарегистрировано 3,1 миллиона избирателей, из которых около 25 % в Ростове-на-Дону. 

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