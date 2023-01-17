Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Первые выборы в Ростовской области в 2023 году пройдут 12 марта. В этот день организуют дополнительные выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 6.
Свой голос нужно будет успеть отдать в течение одного дня. Это необходимо сделать с 08.00 мск до 20.00.
В данный момент территориальная избирательная комиссия города уже принимает уведомления от кандидатов. Подать документы необходимо до 27 января.
До этого выборы проходили 13 сентября 2020 года.
Выборы в областной парламент состоятся 10 сентября 2023 года, до этого они проходили 9 сентября 2018 года. Однако за это время поменялось избирательное законодательство.
Согласно последним изменениям, внесенным летом 2022 года, число одномандатных округов увеличили с 30 до 40.
Вместе с этим количество мандатов, замещаемых по партийным спискам, сократилось с 30 до 20. Всего предстоит выбрать 60 депутатов.
В регионе 10 сентября 2023 году пройдут еще несколько выборов:
Кроме того, в Неклиновском районе состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельпо пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
В этот же день пройдут дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Сальского горпоселения пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
Добавим, что выборов губернатора региона в этом году не будет. В последний раз они состоялись 13 сентября 2020 года, победил Василий Голубев. Он находится на этом посту с 2010 года.
Главу региона избрали на пять лет. На 1 января 2020 года в области было зарегистрировано 3,1 миллиона избирателей, из которых около 25 % в Ростове-на-Дону.