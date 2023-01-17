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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Клопп рассчитывает на участие Жоты в матчах Лиги чемпионов против «Реала»

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, будет ли доступен Диогу Жота к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионом с «Реалом».

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британскую прессу.

 

Немецкий специалист отметил, что в данный момент португалец хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Однако он добавил, что игрок будет отсутствовать еще несколько недель.

 

Также Клопп заявил, что пока не может точно сказать, сыграет ли Жота против «Реала», но рассчитывает на его возвращение.

 

Напомним, первая встреча команд в ЛЧ состоится 21 февраля.

 

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