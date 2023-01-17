Клопп рассчитывает на участие Жоты в матчах Лиги чемпионов против «Реала»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британскую прессу.
Немецкий специалист отметил, что в данный момент португалец хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Однако он добавил, что игрок будет отсутствовать еще несколько недель.
Также Клопп заявил, что пока не может точно сказать, сыграет ли Жота против «Реала», но рассчитывает на его возвращение.
Напомним, первая встреча команд в ЛЧ состоится 21 февраля.