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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Командиром, руководившим взятием Соледара, мог быть житель Ростовской области

Сегодня, 13:07
Фото: Соцсети
Командиром, руководившим взятием Соледара, мог быть житель Ростовской области
В Ростовской области идентифицировали личность военнослужащего, который руководил ЧВК «Вагнер» во время взятия Соледара.

Портал "Дoн-24" сообщил, что журналистам удалось узнать, кем был командир, руководящий бойцами ЧВК «Вагнер» в Соледаре. По предварительной информации, командиром был дончанин Антон Елизаров, которого представили как командующего взятием Соледара на видео с выступлением Евгения Пригожина. 

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Сообщается, что дончанину 42 года, он является выпускником суворовского военного училища в Ульяновске, а также Рязанского высшего командного училища воздушного десанта. Военнослужащий также служил в Южном военном округи и занимал позицию командира взвода и роты в седьмой десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске. Откуда позднее направился на службу спецназа ГРУ.  

СМИ сообщает, что Елизаров является ветераном боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии, Центральной Африке и Ливии.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на ход СВО.

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