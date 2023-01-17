Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Портал "Дoн-24" сообщил, что журналистам удалось узнать, кем был командир, руководящий бойцами ЧВК «Вагнер» в Соледаре. По предварительной информации, командиром был дончанин Антон Елизаров, которого представили как командующего взятием Соледара на видео с выступлением Евгения Пригожина.
Сообщается, что дончанину 42 года, он является выпускником суворовского военного училища в Ульяновске, а также Рязанского высшего командного училища воздушного десанта. Военнослужащий также служил в Южном военном округи и занимал позицию командира взвода и роты в седьмой десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске. Откуда позднее направился на службу спецназа ГРУ.
СМИ сообщает, что Елизаров является ветераном боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии, Центральной Африке и Ливии.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее эксперт рассказал, как взятие Соледара повлияет на ход СВО.