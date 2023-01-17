Сообщается, что дончанину 42 года, он является выпускником суворовского военного училища в Ульяновске, а также Рязанского высшего командного училища воздушного десанта. Военнослужащий также служил в Южном военном округи и занимал позицию командира взвода и роты в седьмой десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске. Откуда позднее направился на службу спецназа ГРУ.