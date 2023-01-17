Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Дело в отношении Татьяны Быковской и ее зама Станислава Беседовского рассматривает суд в Краснодарском крае. Им вменяют превышение полномочий в деле об утилизации медицинских отходов в 2018 году.
Ранее СМИ писали, что представители министерства якобы лоббировали интересы компании «Центр 100», хотя услуги оказывали по завышенным ценам. Теперь в суд передали материалы переговоров коммерсантов с чиновниками.
«Они переговаривались в кабинетах министерства довольно откровенно, не подозревая, что их разговоры записываются скрытыми средствами аудиозаписи. На записях обсуждали вопросы, как закрыть рынок для конкурентов и внести их в список недобросовестных участников», — пишет Blоknot-Rоstov.
Отмечается, что заслушивать файлы продолжат на следующих заседаниях.