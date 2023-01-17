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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Материалы тайной прослушки появились в деле экс-главы донского Минздрава Быковской

Сегодня, 13:47
Фото: rostov-gorod.ru
Материалы тайной прослушки появились в деле донского экс-министра Быковской
Сторона обвинения начала оглашать звуковые файлы на суде по уголовному делу в отношении экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской.

Дело в отношении Татьяны Быковской и ее зама Станислава Беседовского рассматривает суд в Краснодарском крае. Им вменяют превышение полномочий в деле об утилизации медицинских отходов в 2018 году.

Ранее СМИ писали, что представители министерства якобы лоббировали интересы компании «Центр 100», хотя услуги оказывали по завышенным ценам. Теперь в суд передали материалы переговоров коммерсантов с чиновниками.

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«Они переговаривались в кабинетах министерства довольно откровенно, не подозревая, что их разговоры записываются скрытыми средствами аудиозаписи. На записях обсуждали вопросы, как закрыть рынок для конкурентов и внести их в список недобросовестных участников», — пишет Blоknot-Rоstov.

Отмечается, что заслушивать файлы продолжат на следующих заседаниях.

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