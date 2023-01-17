«Они переговаривались в кабинетах министерства довольно откровенно, не подозревая, что их разговоры записываются скрытыми средствами аудиозаписи. На записях обсуждали вопросы, как закрыть рынок для конкурентов и внести их в список недобросовестных участников», — пишет Blоknot-Rоstov.