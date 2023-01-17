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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

На Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки

Сегодня, 13:10
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове на месте вырубленных деревьев начали установку ларьков
В Ростове жители улицы Туполева сообщили об установке торгового павильона так, где власти собираются провести компенсационное озеленение после вырубки деревьев, сообщение появилось на сервисе городского благоустройства.

Во вторник, 17 января, на сервисе городского благоустройства появилось обращение от местного жителя, который сообщил, что на улице Туполева перед домом № 9/1 у переулка Древесного начали установку торгового павильона. 

Горожанин уточнил, что ранее на этом участке вырубили деревья, и в начале ноября власти сообщили, что причиной этого стало аварийное состояние растений. При этом представитель администрации в ответе на обращение сообщила, что на участке проведут компенсационное озеленение весной 2023 года. 

Фото: bg.rostov-gorod.ru
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«Проживающие в данном районе граждане категорически против установки каких-либо торговых павильонов, ларьков и тому подобного. Прошу разъяснить создавшуюся ситуацию и дать рекомендации дальнейших действий жителей данного района», — обратился ростовчанин к властям. 

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