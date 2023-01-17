Горожанин уточнил, что ранее на этом участке вырубили деревья, и в начале ноября власти сообщили, что причиной этого стало аварийное состояние растений. При этом представитель администрации в ответе на обращение сообщила, что на участке проведут компенсационное озеленение весной 2023 года.