Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Во вторник, 17 января, на сервисе городского благоустройства появилось обращение от местного жителя, который сообщил, что на улице Туполева перед домом № 9/1 у переулка Древесного начали установку торгового павильона.
Горожанин уточнил, что ранее на этом участке вырубили деревья, и в начале ноября власти сообщили, что причиной этого стало аварийное состояние растений. При этом представитель администрации в ответе на обращение сообщила, что на участке проведут компенсационное озеленение весной 2023 года.
«Проживающие в данном районе граждане категорически против установки каких-либо торговых павильонов, ларьков и тому подобного. Прошу разъяснить создавшуюся ситуацию и дать рекомендации дальнейших действий жителей данного района», — обратился ростовчанин к властям.
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