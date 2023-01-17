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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

На Дону на работу системы экстренных вызовов 112 потратят 44,4 миллиона рублей

Сегодня, 12:37
Фото: donland.ru
На Дону на работу системы экстренных вызовов 112 потратят 44,4 миллиона рублей
В Ростовской области на поддержку работы системы экстренных вызовов 112 в 2023 году выделили 44,4 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» в понедельник, 16 января, объявил два тендера, которые позволят обеспечивать работу системы вызова экстренных служб 112. Общая сумма контрактов составила 44,4 миллиона рублей. 

Так, согласно требованиям первого контракта, подрядчик должен будет обеспечивать функционирование и поддержку постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области, в частности обеспечивать безопасность и бесперебойную работу оборудования, своевременно обновлять рабочее СПО «КоордКом», проводить диагностику и оперативно устранять возникающие проблемы и ошибки в круглосуточном режиме. Эти работы оценили в почти в 26,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 25 января, победителя объявят на следующий день. 

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Второй контракт подразумевает услуги поставки цифровых потоков передачи данных Е1 и каналов связи VPN MPLS для доступа в Систему -112, которые оценили в 18,3 миллиона рублей при аналогичных условиях обслуживания, предполагающих круглосуточную поддержку и помощь при критических ошибках системы. Предложение цены можно подать до  24 января, а поставщика выберут 25 января. 

Напомним, по данным донского правительства, за 2022 год операторы службы 112 приняли более четырех миллионов вызовов от жителей Ростовской области. 

Ранее за новогодние праздники служба 112 в Ростове-на-Дону приняла более 20 тысяч обращений с просьбой о помощи от горожан.

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