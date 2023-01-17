Так, согласно требованиям первого контракта, подрядчик должен будет обеспечивать функционирование и поддержку постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области, в частности обеспечивать безопасность и бесперебойную работу оборудования, своевременно обновлять рабочее СПО «КоордКом», проводить диагностику и оперативно устранять возникающие проблемы и ошибки в круглосуточном режиме. Эти работы оценили в почти в 26,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 25 января, победителя объявят на следующий день.