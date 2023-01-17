Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Непал выразил готовность оказать всяческую помощь России в транспортировке тел погибших в ходе авиакатастрофы, произошедшей 15 января. Трагический инцидент унес жизни 72 человек, среди которых трое ростовчан и одна москвичка.
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар заявил РИА Новости, что находится в постоянном контакте со своим коллегой в Катманду Алексеем Новиковым. Также Туладхар выразил глубокие соболезнования семья погибших.
Напомним, самолет авиакомпании Yeti Airlines, который летел из Катманду, потерпел крушение при посадке в Непале в минувшее воскресенье, 15 января. Диспетчеры заверяют, что пилоты не сообщали о каких-либо проблемах на борту.