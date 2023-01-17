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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Непал предложил помочь транспортировать в Россию тела погибших ростовчан

Сегодня, 07:41
Фото: Reinhard Kraasch/CC-BY-SA 4.0 DE/wikimedia.org
Непал предложил помочь транспортировать в Россию тела погибших ростовчан
Посол Непала в России предложил помощь своей страны в транспортировке на родину тел троих погибших ростовчан и москвички, сообщают СМИ.

Непал выразил готовность оказать всяческую помощь России в транспортировке тел погибших в ходе авиакатастрофы, произошедшей 15 января. Трагический инцидент унес жизни 72 человек, среди которых трое ростовчан и одна москвичка.

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Посол Непала в России Милан Радж Туладхар заявил РИА Новости, что находится в постоянном контакте со своим коллегой в Катманду Алексеем Новиковым. Также Туладхар выразил глубокие соболезнования семья погибших.

Напомним, самолет авиакомпании Yeti Airlines, который летел из Катманду, потерпел крушение при посадке в Непале в минувшее воскресенье, 15 января. Диспетчеры заверяют, что пилоты не сообщали о каких-либо проблемах на борту.

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#Алина Заярная#Авиакатастрофа
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