Одноклассники и «Глазами инженера» запустили проект по архитектурным стилям

– Мы выбрали эти три стиля как основные в нашей стране в XX веке. Часто степень ценности зданий связывают с их возрастом: мол, чем старее, тем больше заслуживает внимания. Мы же уверены, что и недавнее наследие крайне интересно и ждет нашего внимательного изучения, – уверена команда «Глазами инженера». – В Москве много архитектурных объектов, возникших в XX веке, они преобразили «ткань города», но во многом связаны с его историей и спецификой. Например, авангард стал логическим продолжением рационального модерна 1900-х годов, а сталинские высотки вдохновлены не только американскими небоскребами, но и башнями Московского Кремля.