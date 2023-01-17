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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Оператор парковок рассказал, как ростовчане портят паркоматы и отказываются платить

Сегодня, 14:12
Фото: rostov-gorod.ru
Автоэксперты сообщили о вандализме и неоплате на платных парковках в Ростове

Оператор платных парковок в Ростове сообщил, что мешает им развиваться

О четырех основных проблемах в работе платных парковок Ростова сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе «Ростовского парковочного пространства».

Первой проблемой, по информации автоэкспертов, является вандализм. Вандалы умышленно выводят из строя паркоматы. А их восстановление в условиях санкций, серьезно затруднено.

«Несознательные граждане наносят вред имуществу платных парковок. Оставляют стикеры или рисунки маркером на паркоматах, дорожных знаках и информационных щитах. Аналогичная ситуация и с расклейщиками объявлений», - отмечают в пресс-службе, добавляя, что подобные хулиганские действия попадают под статью уголовного кодекса.

Второй проблемой является нарушение правил дорожного движения.

«Некоторые автовладельцы при парковке не соблюдают ПДД. Они оставляют свои транспортные средства вторым рядом, что препятствуют движению других автомобилей», - разъясняют автоэксперты.

Фото: rostov-gorod.ru
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Еще одной проблемой является неоплата парковочного места. У многих донских автовладельцев ошибочно сложилось мнение, что штрафы за неоплату парковки не приходят.

«А сегодня поступают обращения от неплательщиков о том, что они единовременно получают до 10-15 постановлений от административных комиссий за нарушения, накопленные за 60 дней», — подчеркивают в пресс-службе.

Сумма взысканий в полном объеме поступает в бюджет города.

Не менее актуальным вопросом является и неправомерная парковка на местах для инвалидов. При чем, по информации автоэкспертов, парковка на таких местах грозит водителю-нарушителю административным штрафом в размере 5 тысяч рублей, а также эвакуацией автомобиля и последующей оплатой услуг эвакуатора и штрафстоянки.

Ранее RostovGazeta сообщала о странных штрафах за неправильную парковку, на которые пожаловались ростовчане. 

Ростовчане пожаловались на странные штрафы за неправильную парковку
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