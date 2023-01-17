Оператор парковок рассказал, как ростовчане портят паркоматы и отказываются платить

Не менее актуальным вопросом является и неправомерная парковка на местах для инвалидов. При чем, по информации автоэкспертов, парковка на таких местах грозит водителю-нарушителю административным штрафом в размере 5 тысяч рублей, а также эвакуацией автомобиля и последующей оплатой услуг эвакуатора и штрафстоянки.