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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Отец погибшей в Непале ростовчанки заявил, что помощь им никто не предлагал

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Родственники погибших в Непале ростовчан заявили, что помощь им никто не предлагал
Близкие погибших при крушении самолета в Непале ростовчан заявили, что официальные лица не помогают им с транспортировкой тел на родину, об этом они рассказали местным СМИ.

15 января в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого были 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы есть тревел-блогер из Москвы Елена Бандуро, а также  преподаватель русского языка из Ростова Виктория Алтунина, ее супруг предприниматель Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.

Представители Непала заявили, что окажут всяческую помощь родственникам погибших, в частности, помогут в транспортировке тел. Однако отец погибшей Виктории Алтуниной заявил изданию «Комсомольская правда», что доставлять останки погибших будет за свой счет их коллега.

 
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По словам отца погибшей, с родственниками из властей никто не связывался, напрямую помощь никто не предлагал. В правительстве Ростовской области журналистам заявили, что никакой информацией о транспортировке тел жертв авиакатастрофы власти не обладают. 

Напомним, обстоятельства трагического инцидента еще устанавливаются. Диспетчеры заверяют, что пилоты разбившегося лайнеры не сообщали им о проблемах на судне. По какой причине самолет разбился, пока неизвестно.

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