Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
15 января в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого были 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы есть тревел-блогер из Москвы Елена Бандуро, а также преподаватель русского языка из Ростова Виктория Алтунина, ее супруг предприниматель Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.
Представители Непала заявили, что окажут всяческую помощь родственникам погибших, в частности, помогут в транспортировке тел. Однако отец погибшей Виктории Алтуниной заявил изданию «Комсомольская правда», что доставлять останки погибших будет за свой счет их коллега.
По словам отца погибшей, с родственниками из властей никто не связывался, напрямую помощь никто не предлагал. В правительстве Ростовской области журналистам заявили, что никакой информацией о транспортировке тел жертв авиакатастрофы власти не обладают.
Напомним, обстоятельства трагического инцидента еще устанавливаются. Диспетчеры заверяют, что пилоты разбившегося лайнеры не сообщали им о проблемах на судне. По какой причине самолет разбился, пока неизвестно.