15 января в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого были 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы есть тревел-блогер из Москвы Елена Бандуро, а также преподаватель русского языка из Ростова Виктория Алтунина, ее супруг предприниматель Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.