Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в Renault Logan, который ехал впереди. Из-за удара машина сбила 76-летнюю женщину.
«Пенсионерка в этот момент перебегала дорогу на красный свет. Ее с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Автобус курсировал по маршруту №65 А - от Орбитальной до Пойменной. Всего в салоне находились около 15 человек.
Авария произошла днем 16 января. О других пострадавших информации не было.
Ранее в Ростове 12-летняя девочка попала в больницу после ДТП в центре города.