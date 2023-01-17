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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:06
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону автобус протаранил автомобиль, который в итоге сбил пожилую женщину, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в Renault Logan, который ехал впереди. Из-за удара машина сбила 76-летнюю женщину.

«Пенсионерка в этот момент перебегала дорогу на красный свет. Ее с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В Ростове 12-летняя девочка попала в больницу после ДТП в центре города
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Автобус курсировал по маршруту №65 А - от Орбитальной до Пойменной. Всего в салоне находились около 15 человек. 

Авария произошла днем 16 января. О других пострадавших информации не было.

Ранее в Ростове 12-летняя девочка попала в больницу после ДТП в центре города.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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