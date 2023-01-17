Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В России рассматривается возможность освобождения от частичной мобилизации индивидуальных предпринимателей и фермеров. Также под отсрочку могут попасть единственные участники ООО.
По информации РИА «Новости», для получения освобождения от мобилизации предприниматель или фермер должны иметь не менее пяти сотрудников. Ко всему прочему у ИП и главы хозяйства не должно быть долгов по зарплате и заработной плате.