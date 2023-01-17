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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Предпринимателей и фермеров могут освободить от мобилизации в Ростовской области

Сегодня, 11:19
Фото: stockvault.net
Предпринимателей и фермеров могут освободить от мобилизации в Ростовской области
Отсрочка от частичной мобилизации может появиться у индивидуальных предпринимателей и фермеров в Ростовской области, соответствующий законопроект уже рассматривают в Госдуме.

В России рассматривается возможность освобождения от частичной мобилизации индивидуальных предпринимателей и фермеров. Также под отсрочку могут попасть единственные участники ООО.

Будет ли частичная мобилизация в январе 2023 года в Ростовской области
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По информации РИА «Новости», для получения освобождения от мобилизации предприниматель или фермер должны иметь не менее пяти сотрудников. Ко всему прочему у ИП и главы хозяйства не должно быть долгов по зарплате и заработной плате.

Ранее ростовский депутат Пятибратов высказался о второй волне частичной мобилизации.
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