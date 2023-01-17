Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В понедельник, 16 января, в Пролетарском районном суде Ростова огласили приговор по делу преподавателя физической культуры института водного транспорта имени Седова Александра Форопонова, который проходил подозреваемым в деле о 98 эпизодах взяточничества.
Суд установил, что преподаватель получал от студентов средства за зачеты по физкультуре и ставил им «отлично» без фактической сдачи экзамена по предмету.
В ходе судебных слушаний педагог признал свою вину, раскаялся и теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области получили сроки заведующий учебным центром «ДОСААФ» и его подельник, которые гарантировали успешную сдачу экзаменов по вождению с помощью дачи взяток.