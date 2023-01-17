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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Преподаватель физкультуры в Ростове заплатит за взяточничество 200 тысяч рублей

Сегодня, 15:17
Фото: pxhere.com
В Ростове преподаватель физкультуры заплатит штраф за 98 эпизодов получения взятки, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В понедельник, 16 января, в Пролетарском районном суде Ростова огласили приговор по делу преподавателя физической культуры института водного транспорта имени Седова Александра Форопонова, который проходил подозреваемым в деле о 98 эпизодах взяточничества. 

Суд установил, что преподаватель получал от студентов средства за зачеты по физкультуре и ставил им «отлично» без фактической сдачи экзамена по предмету.

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В ходе судебных слушаний педагог признал свою вину, раскаялся и теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Ранее в Ростовской области получили сроки заведующий учебным центром «ДОСААФ» и его подельник, которые гарантировали успешную сдачу экзаменов по вождению с помощью дачи взяток.

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