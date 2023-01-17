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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Ростовский депутат Пятибратов высказался о второй волне частичной мобилизации

Сегодня, 09:33
Фото: Страница Петра Пятибратова в соцсети
Ростовский депутат Пятибратов считает необходимой вторую волну частичной мобилизации

Ростовский депутат Пятибратов заявил, что в России нужна вторая волна мобилизации

В беседе с корреспондентом RostovGazeta депутат Петр Пятибратов высказал мнение о необходимости второй, расширенной волны частичной мобилизации.

По словам собеседника, прежде всего, призвать в армию надо тех, кто не служил. Это позволит приучить призывников к порядку.

«А также, я считаю, необходимо объявить вторую волну частичной мобилизации, более расширенную. Набрать не 300 тысяч человек, а порядка двух-трех миллионов», - делится мнением Петр Пятибратов.

Спикер разъясняет, что конфликт идет не с Украиной, а с половиной мира. И для того, чтобы эти страны прекратили шантажировать Россию, перестали делать поставки вооружения Украине, они должны понимать, что вся наша страна «встала в штыки».

Когда будет вторая волна частичной мобилизации в Ростовской области
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«Пока, я подозреваю, они этого не видят. Если бы чувствовали угрозу с нашей стороны, то оружие бы Украине не давали», - делится мнением депутат.

Ранее RostovGazeta выясняла, когда в Ростовской области может начаться вторая волна частичной мобилизации. 

Власти в Ростовской области сообщили, когда будет вторая волна частичной мобилизации
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