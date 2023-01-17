Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По словам собеседника, прежде всего, призвать в армию надо тех, кто не служил. Это позволит приучить призывников к порядку.
«А также, я считаю, необходимо объявить вторую волну частичной мобилизации, более расширенную. Набрать не 300 тысяч человек, а порядка двух-трех миллионов», - делится мнением Петр Пятибратов.
Спикер разъясняет, что конфликт идет не с Украиной, а с половиной мира. И для того, чтобы эти страны прекратили шантажировать Россию, перестали делать поставки вооружения Украине, они должны понимать, что вся наша страна «встала в штыки».
«Пока, я подозреваю, они этого не видят. Если бы чувствовали угрозу с нашей стороны, то оружие бы Украине не давали», - делится мнением депутат.
Ранее RostovGazeta выясняла, когда в Ростовской области может начаться вторая волна частичной мобилизации.