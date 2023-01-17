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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Ростовский эксперт Алим Батов оценил инициативы Шойгу по увеличению численности армии

Сегодня, 12:18
Фото: mil.ru
Ростовский эксперт оценил инициативы Шойгу по увеличению численности армии
Увеличение численности Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих будет происходить постепенно. Вероятно, в течение трех лет, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, ростовский политолог Алим Батов.

По словам собеседника, детали о том, как будет реализовываться увеличение численности армии, появятся позднее.

«Для разработки механизмов требуется время. Я предполагаю, что появятся дополнительные гарантии, меры стимулирования для развития контрактной службы», - отмечает Алим Батов.

Спикер добавляет, что сильная армия — это хорошо замотивированная армия. Повысить мотивацию, на его взгляд, могут социальные преференции, дополнительное материальное жалование и многое другое.

«В свете геополитических событий, которые происходят сегодня, увеличение численности армии — это правильная мера. Мы же все прекрасно знаем, что противостояние идет с блоком НАТО. Просто плацдармом для него является Украина», - резюмирует политолог.

Ранее ростовский депутат Петр Пятибратов поделился с RostovGazeta своим мнением о необходимости проведения второй волны частичной мобилизации. 

Ростовский депутат Пятибратов высказался о второй волне частичной мобилизации
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