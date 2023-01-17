Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По словам собеседника, детали о том, как будет реализовываться увеличение численности армии, появятся позднее.
«Для разработки механизмов требуется время. Я предполагаю, что появятся дополнительные гарантии, меры стимулирования для развития контрактной службы», - отмечает Алим Батов.
Спикер добавляет, что сильная армия — это хорошо замотивированная армия. Повысить мотивацию, на его взгляд, могут социальные преференции, дополнительное материальное жалование и многое другое.
«В свете геополитических событий, которые происходят сегодня, увеличение численности армии — это правильная мера. Мы же все прекрасно знаем, что противостояние идет с блоком НАТО. Просто плацдармом для него является Украина», - резюмирует политолог.
Ранее ростовский депутат Петр Пятибратов поделился с RostovGazeta своим мнением о необходимости проведения второй волны частичной мобилизации.