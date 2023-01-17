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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Рынок «Атлант» под Ростовом решили уничтожить, а его территорию застроить высотками

Сегодня, 15:23
Фото: Яндекс.Карты
Рынок «Атлант» под Ростовом решили уничтожить, а его территорию застроить жильем
Бизнесмены с закрытого рынка «Атлант» судятся с властями Аксайского района Ростовской области, чтобы остановить зачистку территории.

По информации Donnews, эту зону хотят использовать для жилой застройки. А очищать территорию начали в конце минувшего года.

Истцом выступает «Южный Кластер», в который входят предприниматели. Они хотят оспорить признание незаконными павильонов на рынке, которые теперь должны быть снесены.

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Сами бизнесмены считают, что правы и постановление властей не учитывает мнение работавших там людей. 

Напомним, что в апреле 2021 года на несколько рынков в Аксайском районе ворвались силовики и остановили их работу. После этого суд признал работу торговых точек незаконной. 

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#Илья Протвинов#Рынок#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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