Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
По информации Donnews, эту зону хотят использовать для жилой застройки. А очищать территорию начали в конце минувшего года.
Истцом выступает «Южный Кластер», в который входят предприниматели. Они хотят оспорить признание незаконными павильонов на рынке, которые теперь должны быть снесены.
Сами бизнесмены считают, что правы и постановление властей не учитывает мнение работавших там людей.
Напомним, что в апреле 2021 года на несколько рынков в Аксайском районе ворвались силовики и остановили их работу. После этого суд признал работу торговых точек незаконной.