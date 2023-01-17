Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Глава донского правительства Василий Голубев сообщил, что днем в Ростовской области стали поступать сообщения от очевидцев, которые заметили инверсионные следы в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением и услышали звук, похожий на взрывы.
Губернатор сообщил, что самолет Воздушных Сил РФ, который находился в зоне патрулирования, произвел удар ракетой по цели, которая находилась в зоне СВО.
Напомним, ранее в Ростовской области упали обломки неизвестной ракеты.