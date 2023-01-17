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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Самолет ВС РФ ударил по цели в зоне СВО из Ростовской области 17 января

Сегодня, 15:50
Фото: eng.mil.ru
Власти объяснили звуки взрыва и инверсионные следы в небе над Родионово-Несветайским районом Ростовской области, подробностями поделился губернатор Василий Голубев.

Глава донского правительства Василий Голубев сообщил, что днем в Ростовской области стали поступать сообщения от очевидцев, которые заметили инверсионные следы в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением и услышали звук, похожий на взрывы. 

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Губернатор сообщил, что самолет Воздушных Сил РФ, который находился в зоне патрулирования, произвел удар ракетой по цели, которая находилась в зоне СВО.  

Напомним, ранее в Ростовской области упали обломки неизвестной ракеты. 

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