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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Шесть человек пострадали в тройной аварии в Ростове у «Мегамага» вечером 16 января

Сегодня, 06:44
Фото: УГИБДД по РО
Шесть человек пострадали в тройной аварии в Ростове-на-Дону вечером 16 января
В Ростове-на-Дону на улице Пойменной столкнулись три автомобиля, в результате чего ранения получили несколько человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Hyundai Accent выезжал на Восточное шоссе и врезался в Mitsubishi Lancer. Последний автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Seed.

Ранения получили 43-летний водитель Kia, а также трое его пассажиров. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двоим из Mitsubishi.

 

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О состоянии пострадавших на данный момент сведений нет.

Ранее в Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января. Подробности аварийной ситуации читайте по ссылке.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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