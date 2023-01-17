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Published Сегодня, 06:44
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Водитель Hyundai Accent выезжал на Восточное шоссе и врезался в Mitsubishi Lancer. Последний автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Seed.
Ранения получили 43-летний водитель Kia, а также трое его пассажиров. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двоим из Mitsubishi.
О состоянии пострадавших на данный момент сведений нет.
Ранее в Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января. Подробности аварийной ситуации читайте по ссылке.