Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Фигурант устроился в колледж системным администратором. Он нуждался в деньгах и решил заработать их легким путем.
«В течение месяца подозреваемый выносил ноутбуки, которые должен был подготовить к работе. Всю технику он сдал в ломбард, а деньги потратил на себя», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ноутбуки были новыми и закупили их для обучения студентов. Всего пропали 26 единиц на 900 тысяч рублей.
Telegram-канал Don_Mash писал, что происшествие случилось в Ростовском технологическом техникуме сервиса. На совещании в декабре выяснилось, что ноутбуков нет. Тогда сисадмин сообщил, что принесет их из кабинета и сбежал. По некоторым данным, на технике он заработал 268 тысяч рублей.
По факту кражи завели уголовное дело, фигурант находится под домашним арестом.