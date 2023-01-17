Telegram-канал Don_Mash писал, что происшествие случилось в Ростовском технологическом техникуме сервиса. На совещании в декабре выяснилось, что ноутбуков нет. Тогда сисадмин сообщил, что принесет их из кабинета и сбежал. По некоторым данным, на технике он заработал 268 тысяч рублей.