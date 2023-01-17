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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Системный администратор за месяц вынес из ростовского колледжа 26 ноутбуков

Сегодня, 07:59
Фото: NASA/CC0/wikimedia.org
Системный администратор за месяц вынес из ростовского колледжа 26 ноутбуков
Житель Ростова-на-Дону устроился работать в колледж и вынес за месяц 26 дорогих ноутбуков, сообщили в УМВД по региону.

Фигурант устроился в колледж системным администратором. Он нуждался в деньгах и решил заработать их легким путем.

«В течение месяца подозреваемый выносил ноутбуки, которые должен был подготовить к работе. Всю технику он сдал в ломбард, а деньги потратил на себя», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ноутбуки были новыми и закупили их для обучения студентов. Всего пропали 26 единиц на 900 тысяч рублей.

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Telegram-канал Don_Mash писал, что происшествие случилось в Ростовском технологическом техникуме сервиса. На совещании в декабре выяснилось, что ноутбуков нет. Тогда сисадмин сообщил, что принесет их из кабинета и сбежал. По некоторым данным, на технике он заработал 268 тысяч рублей. 

По факту кражи завели уголовное дело, фигурант находится под домашним арестом.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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