Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В ходе обстрела казарм в Макееве в новогоднюю ночь погиб 33-летний боец Виктор Фирюлин. Он проходил службу в Каменске-Шахтинском Ростовской области.
Dondау сообщает, что погибший родился в Тольятти. Он проходил срочную службу в отдельном инженерно-саперном батальоне в Каменске с 2007 по 2010 год. Затем он служил сапером в Самаре.
Вероятно, Фирюлина посмертно представят к награде — ордену Мужества.
Официальной информации о гибели бойца не поступало. Она уточняется.
Ранее уроженец Батайска Иван Овлашенко погиб под обстрелом в зоне СВО 10 января.