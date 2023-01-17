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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Служивший в Ростовской области боец погиб при обстреле Макеевки в ночь на 1 января

Сегодня, 09:14
Фото: vk.com/dnr_sckk

Служивший в Ростовской области Виктор Фирюлин погиб при обстреле Макеевки 1 января

Боец Виктор Фирюлин , служивший в Ростовской области, получил смертельное ранение в ходе обстрела Макеевки 31 декабря, сообщают СМИ.

В ходе обстрела казарм в Макееве в новогоднюю ночь погиб 33-летний боец Виктор Фирюлин. Он проходил службу в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Dondау сообщает, что погибший родился в Тольятти. Он проходил срочную службу в отдельном инженерно-саперном батальоне в Каменске с 2007 по 2010 год. Затем он служил сапером в Самаре.

Военнослужащий из Ростовской области погиб во время обстрела Макеевки 31 декабря
Фото: Dondау
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Вероятно, Фирюлина посмертно представят к награде — ордену Мужества.

Официальной информации о гибели бойца не поступало. Она уточняется.

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