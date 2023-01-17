Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По сравнению с таким же периодом 2021 года этот показатель вырос на 13,5%. В России рост составил 12,7%.
К 1 декабря количество безработных достигало 11,1 тысячи человек. За год в регионе удалось трудоустроить 60 тысяч граждан.
Отмечается, что на профессиональное обучение направили 2,4 тысячи безработных местных жителей. Всего к концу года у службы занятости было 55 тысяч вакансий.
Ранее депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 году.
До этого стало известно, что в Ростове средняя зарплата горожан составила 49 тысяч рублей по итогам 2022 года.