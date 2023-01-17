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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Средняя зарплата в Ростовской области достигла 43,2 тыс рублей

Сегодня, 11:17
Фото: stockvault.net
Средняя зарплата в Ростовской области достигла 43,2 тыс рублей
В Ростовской области с января по ноябрь 2022 года средняя заработная плата увеличилась до 43,2 тысячи рублей, говорится в документах правительства региона.

По сравнению с таким же периодом 2021 года этот показатель вырос на 13,5%. В России рост составил 12,7%.

К 1 декабря количество безработных достигало 11,1 тысячи человек. За год в регионе удалось трудоустроить 60 тысяч граждан.

В Ростове средняя зарплата горожан составила 49 тысяч рублей по итогам 2022 года
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Отмечается, что на профессиональное обучение направили 2,4 тысячи безработных местных жителей. Всего к концу года у службы занятости было 55 тысяч вакансий. 

Ранее депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 году. 

До этого стало известно, что в Ростове средняя зарплата горожан составила 49 тысяч рублей по итогам 2022 года.

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#Илья Протвинов#Зарплата#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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