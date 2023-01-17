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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Суд в Ростове-на-Дону получил материалы о невиновности экс-министра ЖКХ Майера

Сегодня, 09:29
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Суд в Ростове-на-Дону получил материалы о невиновности экс-министра ЖКХ Майера
Сторона защиты передала суду материальные доказательства о невиновности бывшего главы МинЖКХ региона Андрея Майера, сообщают СМИ.

Напомним, что фигурант был арестован более двух лет назад, ему вменяют превышение полномочий. По мнению следствия, преступления было совершено при перечислении денег на благоустройство парков в Ростове и Зверево.

Сейчас все материалы дела рассматривает суд. Очередное заседание прошло в понедельник, 16 января, в Кировском районном суде. 

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По информации 1Rnd, защитник попросил суд вызвать одного из следователей. Издание пишет, что он не исследовал решение арбитражного суда, признавшего виновным Департамент ЖКХ Ростова.

«Суд признал виновным в истории с парком Вересаева Департамент ЖКХ, а не министерство ЖКХ региона. Это, считает сторона защиты, подтверждает невиновность Андрея Майера», — говорится в публикации.

Но гособвинение заявило, что в вызове следователя необходимости нет. 

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