Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Напомним, что фигурант был арестован более двух лет назад, ему вменяют превышение полномочий. По мнению следствия, преступления было совершено при перечислении денег на благоустройство парков в Ростове и Зверево.
Сейчас все материалы дела рассматривает суд. Очередное заседание прошло в понедельник, 16 января, в Кировском районном суде.
По информации 1Rnd, защитник попросил суд вызвать одного из следователей. Издание пишет, что он не исследовал решение арбитражного суда, признавшего виновным Департамент ЖКХ Ростова.
«Суд признал виновным в истории с парком Вересаева Департамент ЖКХ, а не министерство ЖКХ региона. Это, считает сторона защиты, подтверждает невиновность Андрея Майера», — говорится в публикации.
Но гособвинение заявило, что в вызове следователя необходимости нет.