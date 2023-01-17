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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

«Связи рождаются в баньке»: почему в Ростовской области не могут победить коррупцию

Сегодня, 13:31
Фото: Tulikivi2012/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Эксперты рассказали, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию

В январе 2023 года в администрации Новочеркасска прошли обыски. Это далеко не первый случай, когда под подозрение попали чиновники Ростовской области.

Почему Дон славится изобилием коррупционных скандалов? И не удается полностью победить коррупцию? Подробности — в материале корреспондента RostovGazeta.

Берут по старинке

По словам экспертов, коррупционные скандалы свойственны не только Ростовской области. Эта проблема гораздо шире, и широко представлена во многих регионах России.

«В середине января генпрокуратура обнародовала список регионов по коррупционным делам. Первое место занимает Москва. На втором — Республика Татарстан, и на третьем — Волгоградская область. А Ростовская область даже не вошла в первую десятку», - отмечает политолог Александр Сухарь.

По его словам, мнение об изобилии коррупционных скандалов на Дону складывается благодаря успешной работе местных СМИ, которые оперативно реагируют на ситуацию. Поднимают злободневные проблемы, опережая, порой, правоохранительные органы.

«Ростовские СМИ качественно реализуют свое основное предназначение, являясь настоящим институтом гражданского общества. Не случайно же, кстати, по материалам местных СМИ, возбуждались прокурорские проверки», - делится мнением собеседник.

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Однако далеко не все опрошенные корреспондентом RostovGazeta эксперты соглашаются с такой точкой зрения. В частности, эксперт Евгений Михайлов считает, что за последний год донские некоторые чиновники наряду с другими структурами, наблюдая тревожное настроение, наоборот, перестали быть осторожными. Деньги они стали брать, дескать, практически открыто, без стеснения. 

«Силовики долгие годы наблюдали и собирали материалы на тех или иных чиновников. Сейчас настало время серьезных действий. Президентом России поставлены задачи по зачистке от коррупции для перехода на мобилизационную экономику. Поэтому и ведутся постоянные разработки и аресты. Для этого накопилось достаточно материала», - делится мнением Михайлов.

Эксперты подчеркивают, что юг России, а именно Ростовская область и Краснодарский край, всегда были на особом контроле из-за коррупции. Поэтому в СМИ часто появляется информация об арестах.

Фото: krk.sledcom.ru

«Я бы сделал упор на то, что поставленные задачи выполняются. Думаю, что обыски в администрации Новочеркасска — это не последняя новость. В ближайшее время мы узнаем еще об арестах. Ведь наши многие чиновники не перестроились на мобилизационную экономику. Они привыкли жить по старинке и брать по старинке. К ним приходят, просят, а они берут и ничего не стесняются», - говорит Михайлов.

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Отдельный мир

Эксперты подчеркивают, что, как и многим регионам юга России, Ростовской области свойственна традиция — париться в баньке с нужными людьми. Это необходимо для того, чтобы общаться и поддерживать отношения с теми, кто впоследствии может оказать содействие в решении вопросов.

«Достаточно посмотреть на элитные поселки в Ростовской области. Мы же видим, какие люди живут там, как они посещают одни и те же клубы, например, гольф-клуб. Возникает ощущение, будто они существуют в отдельном параллельном мире. И все вопросы решают в своем внутреннем кругу», - комментирует правозащитник Александр Хуруджи.

По его словам, любые проблемы у таких людей решаются очень просто. Если кто-то влетел в неприятную ситуацию, «круг» собирается, обсуждает и быстро находит решение. А если потом вдруг начнутся проверки — тут же будет решаться вопрос с проверяющим. Не удалось с одним, поможет тот, кто выше.

Фото: 1MI

«Проблемы у этих людей возникают только тогда, когда извне появляется кто-то незнакомый. Например, пришлют нового руководителя прокуратуры из другого региона, или сменится руководство в любой из правоохранительных структур. Тогда сразу же начинаются поиски «заходов». Как только они найдены — проблема снова устранена», - отмечает собеседник.

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Заслуженный коррупционер

В качестве примера для сравнения, правозащитник приводит донского предпринимателя, которого вынудили дать взятку. В итоге предприниматель провел за решеткой 7,7 лет.

«Только представьте себе — 7,7 лет отсидеть (...). А в деле экс-замгубернатора Ростовской области Сидаша речь шла о 80 миллионах. Плюс, Сидаш был на должности. Сейчас он получил условный срок и уже на свободе, - комментирует Хуруджи. - Так какой вывод из этого должны сделать сотрудники других ведомств? Очевидный же».

Сергей Сидаш
Фото: vk.com/pravitelstvo61
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Депутат Евгений Федяев соглашается, что случай с Сергеем Сидашем — вопиющий.

«Человек изначально тянул преступление на 230 миллионов рублей, потом переквалифицировали на 80 миллионов. И при таких суммах дали условный срок? Да если бы эти деньги украл простой смертный, он бы сел лет на 15», - полагает Федяев.

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По словам экспертов, ситуация с наказанием для чиновников в Ростовской области доходит до смешного.

«Я одно время пытался в шутливой форме ввести звание заслуженного коррупционера на Дону. Заметил странную тенденцию. Чем больше украдут — тем срок меньше. Чем дольше расследуется дело, тем тоже срок меньше», - делится наблюдениями депутат.

По его словам, абсолютно одинаково развивались события и с делом бывшего министра строительства региона Николая Безуглова, которого освободили в начале 2020 года. И с экс-главой Миздрава Ростовской области Татьяной Быковской, дело которой продолжается. И с бывшим министром ЖКХ Андреем Майером, которого обвинили в нецелевой трате средств.

«Чиновники, которые виновны в хищении десятков миллионов рублей, получают или условные сроки или незначительное наказание за свои преступления. И пока это будет продолжаться, ситуация с коррупцией в Ростовской области не изменится», - уверен Евгений Федяев.

Татьяна Быковская
Фото: vk.com/pravitelstvo61
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Сумма взятки растет

Особенно вопиющей, по мнению экспертов, остается ситуация в сфере госзакупок.

«Любой подряд подразумевает не только откаты. Закрывают глаза на наличие множества недостатков, подмену стройматериалов. Подписывают акты выполненных работ, зарабатывая таким образом. А все потому, что у нас нет посадок на высшем уровне», - отмечает Федяев.

Депутат рассказывает, что недавно ознакомился с аналитической статьей в СМИ - разоблачением 2022 года. Оказалось, что средний объем взятки в Ростовской области значительно подрос, достигнув 320-500 тысяч рублей.

«Сумма взятки увеличивается, и количество коррупционных преступлений, к сожалению, растет. С этим я сталкиваюсь каждый день», - констатирует Федяев.

По словам собеседника, каждый день к нему поступают обращения от жителей Ростовской области с жалобами на вымогательство денег. Это происходит на всех уровнях.

Фото: bryansk.sledcom.ru

«Простых людей тоже вынуждают давать взятки. Врачи требуют деньги на наркоз, на проведение операции. В школах и детских садах - на хозяйственные нужды, на ремонт класса, на дни рождения», - делится информацией депутат.

Собеседник считает, что коррупция в Ростовской области, в том числе, обусловлена и спецификой донского менталитета. Нередко обычные люди сами провоцируют должностных лиц на получение подарка. Ведь на Дону издревле было принято благодарить за оказанное содействие.

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Как победить коррупцию

Эксперты сходятся во мнении, что прекратить коррупцию на Дону сможет лишь устранение безнаказанности. Однако сделать это будет отнюдь не просто.

«У каждого сильного предпринимателя в регионе есть связи в любых правоохранительных структурах. У кого они сильнее, те и работают. В Ростовской области вся система крупного бизнеса построена на клановой поддержке», - делится информацией Евгений Михайлов.

Такая консолидация сил, по его словам, появляется вполне очевидным образом. Уходя на пенсию многие влиятельные силовики предпочитают податься в крупный бизнес. Созданные за годы службы связи помогают им различными путями обеспечивать преференции.

«И если кто-то скажет, что у нас в Ростовской области нет кланов и нет коррупции — он солжет. Это есть везде. А на юге России представлено в особо извращенной форме», - убежден политолог.

Фото: Fan D/CC BY 2.0/flickr.com
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В частности, по словам экспертов, у нас в регионе действуют этнические кланы, куда также входят свои депутаты и силовики. 

«Наличие кланов не дает донскому краю развиваться, поскольку каждый клан отстаивает свои интересы. Зачастую эти интересы идут в ущерб региону», - делится точкой зрения Евгений Михайлов.

Он считает, что именно поэтому бизнес часто уходит из Ростова в соседние регионы. Мало, кому из инвесторов приходится по вкусу, когда помимо инвестиций в проект с них требуют немалую сумму.

«Да и на многие высокооплачиваемые должности у нас принимают не по уму и опыту работы, а исходя их каких-то рекомендаций и родственных связей, - добавляет Евгений Федяев. - А это тоже проявление коррупции, и большая проблема для донского края».

Эксперты уверены, что победить коррупцию в Ростовской области можно лишь повышением контроля и ответственности, в том числе и на федеральном уровне, за такие преступления. Коррупционеры на конкретных примерах должны видеть, что бывает за махинации с бюджетными деньгами. А до тех пор, пока местные чиновники получают условные сроки за хищения в крупных размерах — дело не сдвинется с мертвой точки.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области процветает коррупция. 

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#Дарья Демидова#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Коррупция
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