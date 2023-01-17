Эксперты уверены, что победить коррупцию в Ростовской области можно лишь повышением контроля и ответственности, в том числе и на федеральном уровне, за такие преступления. Коррупционеры на конкретных примерах должны видеть, что бывает за махинации с бюджетными деньгами. А до тех пор, пока местные чиновники получают условные сроки за хищения в крупных размерах — дело не сдвинется с мертвой точки.